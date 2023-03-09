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Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı

Kentsel dönüşümde kira yardımları artırıldı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde katıldığı canlı yayında kira yardımlarının artırıldığını açıkladı

Kentsel dönüşüm kapsamında evinden çıkmak durumunda kalan kişilere sağlanan kira yardımı artırıldı.  

Gaziantep, Nurdağı'nda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıkladığı artışları şöyle sıraladı:

İstanbul için kira desteği: 3 bin 500TL

Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa için kira desteği: 3 bin TL

Diğer büyükşehirler için kira desteği: 2 bin 500 TL

Kalan iller için kira desteği: 2 bin TL

Kentsel dönüşümü cazip hale getirmek ve bu süreçte mağduriyet yaşanmamasını sağlamak için böyle bir artış yapıldığını söyleyen Bakan Kurum, yeni açıklanan kira desteklerinin Nisan ayından itibaren hesaplara yatacağını söyledi. 

Etiketler kira kira yardımı kentsel dönüşüm bakan kira yardımları
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