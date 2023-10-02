  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Kentsel dönüşümü tıkayan kural değişiyor

Kentsel dönüşümü tıkayan kural değişiyor

Kentsel dönüşümü tıkayan kural değişiyor
Güncelleme:

AK Parti iktidarı kentsel dönüşüm yasasında kritik bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte artık apartmandaki kat maliklerinin kentsel dönüşüm için gerekli çoğunluk oranı değişecek.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve ilerleyen günlerde TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifine göre, kentsel dönüşümde kat malikleri anlaşma oranı üçte ikiden salt çoğunluğa çekilecek.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen Kentsel Dönüşüm Yasası ile kentsel dönüşümlerde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzayan süreçlerin kısaltılması planlanıyor.

Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için üçte iki çoğunluk aranıyor.

Teklifle bu oran salt çoğunluğa düşürülecek; kat maliklerinin yarısından bir fazlası ile karar alınabilecek.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde, ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak.

Teklifle, ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebligat Kanunu’ndan kaynaklı gecikmeleri engelleyecek düzenlemelerin de yer aldığı teklifle kentsel dönüşümde hızlı sonuç alınması planlanıyor.

 

Etiketler kentsel dönüşüm dönüşüm kat malikleri düzenleme apartman değişiklik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isimden yatırımcılar için kolay paralı en gerçek yatırım tavsiyesi
Alkole zam geldi! Rakı, votka, viski, cin...
Balık bollaştı, fiyatlar 100 lira birden düştü
Altın dibi gördü, Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi
Benzin ve motorine sessiz sedasız zam geldi, bu gece bir zam daha geliyor!
Türkiye'nin her derde deva el yapımı mucizesi böyle üretiliyor
İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler
Sivas’taki gizemli oyuğun sırrı çözüldü
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı
Grip sezonu açıldı! İşte gripten koruyan besinler