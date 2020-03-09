Kentsel dönüşümün altından da Katarlılar çıktı!

Sözcü‘den Deniz Ayhan‘ın haberine göre, iki ülke kentsel dönüşüm, kentsel altyapı, akıllı şehirler ve sosyal konut üretimi için ortak projeler yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdülaziz Bin Turki Al Subaie tarafından imzalanan anlaşmada, “devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışı” başlıklı bir maddenin de olması dikkat çekti.

Anlaşmadaki bu hükme göre, “devlete ait taşınmazlar üzerinde kamu ve özel yatırım olanaklarının yanı sıra devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışına ilişkin usuller” konusunda da karar alınabileceği belirtildi. Öte yandan maddenin kapsamıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmaya göre iki ülke mekansal planlama ve kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirler, milli emlak, tapu, kadastro ve harita yapımı, yerel yönetimlerin kentsel altyapı yatırımları ve sosyal konut üretimi alanlarında ortak iş birliği oluşturacak ve idari ve teknik alanda uzmanlık alışverişinde de bulunacak.





