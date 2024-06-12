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Konut fiyatları düşecek sananlara selam olsun: İnşaat maaliyetleri uçtu

Konut fiyatları düşecek sananlara selam olsun: İnşaat maaliyetleri uçtu
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TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

TÜİK, nisan ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,12 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,71 arttı, işçilik endeksi %0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %57,21 arttı, işçilik endeksi %109,73 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Nisan 2024

TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %70,50 arttı, aylık %2,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,77 arttı, işçilik endeksi %0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %55,12 arttı, işçilik endeksi %109,13 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Nisan 2024

TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %76,18 arttı, aylık %2,05 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,05 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,52 arttı, işçilik endeksi %1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %63,94 arttı, işçilik endeksi %111,96 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Nisan 2024

TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Nisan 2024

TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Nisan 2024

TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80, bir önceki aya göre yüzde 2,12 oranında arttı. İşçilik endeksinde yıllık artış ise yüzde 109,73 oldu.

 

 

Etiketler inşaat maliyetleri konut inşaat maliyetleri bina inşaat maliyetleri inşaat konut fiyatları
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