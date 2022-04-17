Konutta kriz büyüyor: ''Bu gidişle gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak''

İstanbul'da 2 bin 500 TL'ye kiraya verilen evler 8 bin TL seviyelerini gördü. Kirasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar da icraya düşmeye başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ''Bu gidişle gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak'' dedi.

Türkiye'de ekonomi alanında son yaşanan gelişmelerin ardından kira fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. Geçtiğimiz sene 2 bin 500 TL'den kiraya verilen daireler, 8 bin TL'ye kadar yükseldi. Hal böyle olunca vatandaşlar da zora girdi.

"ÜÇÜNCÜ AYDAN İTİBAREN KİRAYI ÖDEYEMİYORLAR"

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş fiyatlara ev kiralayanların ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemez duruma geldiğini vurguladı.

"NASIL ÖDESİNLER BU KİRALARI?"

"Bu sorunu yaşayanların sayısında önümüzdeki günlerde büyük artış yaşanacak" diyen Aşa, şu ifadeleri kullandı: "Kiralar tavan noktasını gördü diye düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü eriyor. Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler?"

"BU DAVALAR DAHA DA ARTACAK"

Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar. Gerçekten bu kiralar ödenecek gibi değil. Çok sayıda icra tahliye davası var. Bu davalar daha da artacak, çünkü kirayı ödemeyenler her geçen gün artıyor. İşçinin, memurun gücünü aşan bedeller oluyorsa burada arıza çıkması yüzde 99. Bu tür sıkıntıları şimdi daha çok yaşıyoruz. Yakında göreceksiniz, mahkemelerde bu davalardan geçilmeyecek.

"GÜNLÜK FİYAT DEĞİŞTİRİYORLAR"

Artık ev sahipleri günlük fiyat değiştiriyor. Özellikle satılık evlerde tapuda noterden dönen ev sahibi sayısı çok artıyor. Günlük anlık fiyat artırıyorlar. Her taraftan sıkıntılı bir piyasa var.

"BU GİDİŞLE AİLELER BİRLİKTE YAŞAYACAK"

Düğün sezonu yaklaşıyor, ev zaten yok, bu gidişle tekrar geniş aileye geçilecek, gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak. Yalnız yaşayanlar da ev arkadaşı arıyor. Öğrenciler daha fazla arkadaşla eve çıkıyor. "

Cumhuriyet