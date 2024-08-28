Marmara Denizi'nin 173 bin metrekaresi lüks proje için doldurulacak

İstanbul Büyükçekmece'de yapılacak lüks bir konut projesi için Marmara Denizi'nin 173 bin metrekarelik alanının doldurulacağı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "müsilaj" tehlikesine dikkat çekerek kazı işlemleri sırasında flora ve fauna kayıplarının beklendiğini belirtmesine rağmen İstanbul Beylikdüzü'ndeki lüks konut ve ticari alan inşaatı için geri sayım başladı.

İstanbul Büyükçekmece’de yapılacak lüks bir konut projesi için şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirildi. Bakanlık 25 Eylül’de İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun (İDK) toplanacağını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göre eğer projeye onay verilirse, alana yat limanı da inşa edilecek.

Liman kapasitesi 430 denizde, 42 adet de karada olmak üzere toplamda 472 olarak açıklandı. Dolgu alanına aynı zamanda 34 odalık apart otel, 18 odalık butik oteller inşa edilecek.

Şirketin 963 milyon TL harcayacağı proje kapsamında rezidans, 390 oda kapasiteli otel, ofis, ticaret alanı, otopark da yapılacak. Sosyal tesis, kaferya, yüzme havuzu ve teras gibi birimler inşa edilecek. “Üst gelir grubundaki” yurttaşlara hitap edeceği belirtilen proje ilk gündeme geldiğinde dolgu alanının Türk bayrağındaki ay ve yıldız şeklinde olacağı belirtilmişti.

Şirket daha önce Dubai örneği vererek bunu Büyükçekmece’de yapmak istediklerini dile getirmişti. Ancak projenin güncel çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre alan bu şekilde olmayacak. Ancak şirketin internet sitesinde projenin tanıtım kapağında ay ve yıldızlı içerik yer alıyor.

Cumhuriyet