Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklenirken, ünlü ilan sitesinde verilen bir konut ilanı pes dedirtti. Daireyi 3 milyon 995 bin TL'ye satışa koyan kişi, ''Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak'' notunu düştü.

''Sarı site'' olarak da anılan ünlü ilan sitesinde yer alan bir konut ilanı, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine başladı. İndirimlerin devam edeceği öngörülürken, bu durumun kredi faizlerini de düşürmesi bekleniyor.

SARI SİTEDE PES DEDİRTEN İLAN

Özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi sonrası fırsatçılar yine durmadı. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

"FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK"

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki notu görenler inanamadı. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak." ifadeleri fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya koydu.

Sosyal medyada ilana tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.