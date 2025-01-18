  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti

Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti

Sarı sitede pes dedirten konut ilanı: Açıklama kısmına düştüğü not tepki çekti
Güncelleme:

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklenirken, ünlü ilan sitesinde verilen bir konut ilanı pes dedirtti. Daireyi 3 milyon 995 bin TL'ye satışa koyan kişi, ''Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak'' notunu düştü.

''Sarı site'' olarak da anılan ünlü ilan sitesinde yer alan bir konut ilanı, sosyal medyada gündem oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimlerine başladı. İndirimlerin devam edeceği öngörülürken, bu durumun kredi faizlerini de düşürmesi bekleniyor. 

SARI SİTEDE PES DEDİRTEN İLAN

Özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi sonrası fırsatçılar yine durmadı. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

"FAİZ İNDİRİMİ SONRASI FİYAT 5 MİLYONA ÇIKACAK"

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki notu görenler inanamadı. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak." ifadeleri fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya koydu.

Sosyal medyada ilana tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş beklenirken, ünlü ilan sitesinde verilen bir konut ilanı pes dedirtti. Daireyi 3 milyon 995 bin TL'ye satışa koyan kişi, ''Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire 5 milyon TL'den satılacak'' notunu düştü.

 

Etiketler satılık konut ilanı sosyal medya ilan sitesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada Haliç'te korku dolu anlar: Teknelerin çarpışma anı kamerada 2024 yılının en popüler bebek isimleri açıklandı 2024 yılının en popüler bebek isimleri açıklandı ''100 erkekle birlikte olacağım'' diyen kadın ve eşine gözaltı ''100 erkekle birlikte olacağım'' diyen kadın ve eşine gözaltı Türkiye'de bir ilk: Mağarada ''Ay sütü'' bulundu Türkiye'de bir ilk: Mağarada ''Ay sütü'' bulundu Güvensiz ürünler listesi güncellendi: Bu çanta ve eşofman altına dikkat Güvensiz ürünler listesi güncellendi: Bu çanta ve eşofman altına dikkat Ormanların gizemli canlısı fotokapana yakalandı Ormanların gizemli canlısı fotokapana yakalandı 23 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı 23 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde akademisyene uzaklaştırma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde akademisyene uzaklaştırma Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürdüler Türkiye'yi sarsan vahşet: 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup öldürdüler
İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da otelde can pazarı: Ölü ve yaralılar var Bankaların emekli promosyonlarında 20 bin lira sınırı aşıldı Bankaların emekli promosyonlarında 20 bin lira sınırı aşıldı Engelli memur alımı için başvurular başladı Engelli memur alımı için başvurular başladı Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler Dünyanın çatısından nefes kesen görüntüler Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen açıkladı Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi Yangınların cehenneme çevirdiği Los Angeles'ın son hali görüntülendi PKK'ya darbe üstüne darbe: 21 terörist öldürüldü PKK'ya darbe üstüne darbe: 21 terörist öldürüldü İstanbul trafiği yine boks ringine döndü İstanbul trafiği yine boks ringine döndü