TCMB, yeni yöntemiyle konut fiyatlarındaki değişimi hesapladı

Merkez Bankası verilerine göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 38,7 artarken, reel olarak yüzde 14,3 düşüş kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Temmuz 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 141,3 oldu.

KFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 38,7 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,3 seviyesinde ölçüldü.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında temmuz ayında, İstanbul ve İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalış, Ankara’da ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artış gözlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 26,8, 39,4 ve 37,0 oranlarında artış gösterdi.

Hesaplama yönteminde revizyon yapılmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde zamansallığı artıracak şekilde revizyon yaptığını duyurmuştu.

Yeni serilerin zamansallığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandığı ve yayın süresinin t+45 yerine t+15 olarak güncellendiği belirtilen açıklamada, ek olarak, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yönteminde de değişikliklerin yapıldığı, ayrıca serilerin baz yılının 2023 olarak değiştirildiği bildirilmişti.