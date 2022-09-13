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TOKİ'nin sitesi çöktü

TOKİ'nin sitesi çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili tanıtım töreni sonrasında TOKİ'nin sitesi çöktü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu.

Erdoğan, “Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek projenin temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami 2 yılda bitirmektir. ‘Dünyada mekan, ahirette iman’ diyen bir millete yapılabilecek en büyük hizmetin bu olduğuna inanıyorum” dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra ilk olarak TOKİ'nin sitesi çöktü.  Şu an ise TOKİ'nin sitesine erişim sağlanırken zorluk yaşanıyor.

Etiketler toki toki'nin internet sitesi site çöktü
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