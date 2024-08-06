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Yüzde 1,20 faizle yeni konut kampanyası ufukta gözüktü

Yüzde 1,20 faizle yeni konut kampanyası ufukta gözüktü
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İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik yüzde 1,20 faizle İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası TBMM'ye geliyor....

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredi kullanımını sınırlandırmıştı.

Bir tarafta krediye ulaşma zorluğu diğer tarafta artan konut fiyatları ve hayatımızın gerçeği olan düşük gelir yüksek enflasyon nedeniyle konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar kara kara düşünürken yıl sonuna kadar TBMM'ye gelmesi beklenen yeni bir düzenleme dikkat çekti.

Konut sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir müjde geldi. Artan kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde, "İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası" kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faizle kredi sağlanacak.

 İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için yüzde 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı sunulacak.

Sağlanacak kredinin yalnızca daha önce hiç ev sahibi olmamış vatandaşlara yönelik olacağı öğrenildi.

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