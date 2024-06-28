1 Mayıs'ta tutuklanan 11 kişi daha tahliye edildi

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da Saraçhane'den Taksim'e yürümek ve 1 Mayıs'ı kutlamak istedikleri için tutuklanan 11 kişinin daha tahliye edildiği öğrenildi.

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda, Saraçhane’deki polis ablukasını geçip Taksim’e ulaşmak isteyen kişiler, güvenlik güçleri ile arbede yaşamıştı. 1 Mayıs sonrası yapılan 3 ayrı ev baskınlarında toplamda 77 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan kişiler hakkında 2 farklı iddianame düzenlenmişti. Bazı kişiler farklı zamanlarda tahliye edilmişti. Gazete Duvar’dan Osman Çakıl’ın haberine göre, Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 27 kişiden 11 kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Son tahliyelerle birlikte 41 kişinin ise tutukluluğu devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin duruşması ise 4 Eylül 2024’de İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.