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  3. 20 Ocak 2019 15:50

10 bin liraya bilgisayar aldı... Oyunu kargocu bozdu

İzmit'te internetten elektronik ürün ilanı vererek dolandırdıkları vatandaşlara kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı.

10 bin liraya bilgisayar aldı... Oyunu kargocu bozdu
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İnternet üzerinden Eskişehir'de yaşayan A.Ç. ile 10 bin TL değerinde diz üstü bilgisayar satmak üzere anlaşan M.M.K. (22) ve M.T. (22) isimli kadın, A.Ç.'nin parayı M.T.'ye ait banka hesabına yatırmasının ardından kargo şubesine geldi. Diz üstü bilgisayar kutusunu teslim alan kargo görevlisinin, kutunun içerisinden cam kırığı sesi geldiğini fark ederek polise haber vermesi üzerine şubeye Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Şubeye gelen ekiplerin gözetiminde M.M.K. ve M.T.'nin göndermek istediği diz üstü bilgisayar kutusu açıldı. Kutunun içinden çakıl taşı ve kırık camlar çıkması üzerine gözaltına alınan M.M.K. ve M.T. emniyete getirildi.

M.M.K. ve M.T. yapılan sorgularında suçu birbirlerinin üzerine attı. M.M.K.'nın aralarında nitelikli dolandırıcılık, yağma, gasp ve silahlı yaralama gibi suçların da olduğu toplam 17 sabıka kaydının bulunduğu, M.T.'nin ise basit yaralama suçundan 1 sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

kargo , dolandırıcı , elektronik eşya , izmit
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