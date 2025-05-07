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10 gün süren operasyonda yüzlerce gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde siber suçlara karşı düzenlenen operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere toplam 39 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendi. "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda, 568 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "Yüksek kazanç vaadiyle" dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettiği, bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Yakalanan 568 şüpheli hakkında, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.
Operasyonlar sonucu 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İHA

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Etiketler Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı operasyon gözaltı Yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık çevrimiçi çocuk müstehcenliği
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