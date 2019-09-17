10 Kasım'da göbek atan müdüre iade-i itibar

Adana Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü'nün 10 Kasım törenlerindeki göbek attığı görüntüler tartışmalara neden olmuştu.

Konunun Meclis'e taşınmasının ardından Dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Adana’da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesinde göbek atan okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu’ya önce maaş cezası ardın da İmamoğlu İmam hatip Lisesine felsefe öğretmeni olarak atandığını duyurmuştu.

GÖREVE İADE EDİLDİ

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde göbek atan Mehmet Sırrı Huylu tekrar göreve iade edildi.

Huylu, göreve iade kararının ardından bu defa kepçe üzerinde okula giriş yaptı.