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11 hakim-savcı FETÖ'den ihraç edildi

11 hakim-savcı FETÖ'den ihraç edildi

HSK, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen 11 yargı mensubunu meslekten ihraç etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bu hafta Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. 

İktidara yakın Sabah’tan İlker Turak’ın haberine  göre; 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

 

11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.

Etiketler fetö ihraç hakim savcı
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