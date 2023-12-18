  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. Törene Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak (ortada) ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) da katıldı.

Etiketler ödül tören sahip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü 21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü! 21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü! 6 kişinin öldüğü ölüm sürüşü kamerada 6 kişinin öldüğü ölüm sürüşü kamerada Ünlü şarkıcı sessiz sedasız evlendi Ünlü şarkıcı sessiz sedasız evlendi Azeri asıllı rapçi gözaltına alınma nedeni olan şarkıyı yeniden söyledi Azeri asıllı rapçi gözaltına alınma nedeni olan şarkıyı yeniden söyledi Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Pınar Altuğ'un güzellik ve gençlik sırrı ortaya çıktı Pınar Altuğ'un güzellik ve gençlik sırrı ortaya çıktı Marmara için duymak istemediğimiz deprem açıklaması geldi Marmara için duymak istemediğimiz deprem açıklaması geldi Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı yolda Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı yolda TCMB Başkanı Erkan'ın neden evsiz kaldığı belli oldu TCMB Başkanı Erkan'ın neden evsiz kaldığı belli oldu