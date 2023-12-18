13. Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu'nun bu yıl on üçüncüsünü düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri, sahiplerini buldu. Törene Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak (ortada) ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) da katıldı.