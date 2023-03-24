için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Mayıs'ta kaç seçmen oy kullanacak? YSK seçmen sayısını açıkladı

14 Mayıs'ta kaç seçmen oy kullanacak? YSK seçmen sayısını açıkladı

14 Mayıs'ta kaç seçmen oy kullanacak? YSK seçmen sayısını açıkladı
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

BASIM TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

YSK, yurt dışındaki seçmenlerin daha önce oy kullanmaya başlayacağını da gözeterek, her sandığa görme engelliler için bir adet şablon gönderecek.

Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs'ta kullanılmak üzere, toplam 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılacak.

Oy pusulalarının şekli belirlenip, basım aşamasına gelindikten sonra, oy pusulasındaki mühür basılacak yerler dikkate alınmak suretiyle mühür delikleri oluşturulacak. Seçimler için 814 bin 120 adet görme engelli oy kullanma şablonu oluşturulacak ve bu şablonlar YSK tarafından yurt içi ve dışındaki oy verme yerlerine gönderilecek.

Ayrıca, YSK'nin, il ve ilçe seçim kurullarının seçim sonuçlarına ilişkin görevleri hakkındaki kararı ile seçim sonuçlarının belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki genelgesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Etiketler Resmi Gazete seçmen seçmen sayısı ysk yüksek seçim kurulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkunç rapor ortaya çıktı: Türkiye'de yılda 42 bin can alan kabus!
Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen tecavüz itirafı
O ilimizde sular gitti; 83 yıllık tarih ortaya çıktı
Asgari ücrete ''seçim'' zammı geliyor! İşte kulislerden sızan rakam
Osman Kavala’nın eşi de milletvekili aday adayı oldu
26 ildeki son seçim anketinde dikkat çeken oy farkı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den o bölge için kritik uyarı: ''7 büyüklüğünde deprem olabilir!''
100 bin imzayı bulan yok! İşte cumhurbaşkanı adaylarının imza sayıları...
Fabrikada büyük yangın! Alevler gökyüzüne ulaştı
Hulki Cevizoğlu da milletvekili adayı oldu