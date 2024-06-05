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15 farklı olayı suçluların vücut izinden çözdüler

15 farklı olayı suçluların vücut izinden çözdüler
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Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda 15 farklı olayı, suçluların vücut izinden çözüldü.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarıyla birbirinden farklı olaylar, suçluların vücut izinden yola çıkarak çözüldü.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin "her suçlu olay yerinde mutlaka bir iz bırakır" prensibiyle yaptığı çalışmalarla 1-31 Mayıs arasında yaşanan 15 olayda suçlular vücut izlerinden tespit edildi. Olay yerinden tespit edilen vücut izlerinin incelenmesi neticesinde, 6 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 kasten öldürme, 1 dolandırıcılık, 1 yaralamalı trafik kazası ve 1 mala zarar verme konusu olmak üzere, toplamda 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI 

Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 9 şahıs ise ekipler tarafından parmak izlerinden tespit edildi.
Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler vucüt suçlular çözüm
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