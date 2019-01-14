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  3. 14 Ocak 2019 13:00

18 gün kar tatili yapan öğrenciler ders başı yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde haftalardır etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 gündür tatil yapan öğrenciler, bugün ders başı yaptı.

18 gün kar tatili yapan öğrenciler ders başı yaptı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 27 Aralık'ta ara verilen eğitime bugün devam edildi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçedeki öğrenciler, 18 günlük zorunlu tatilin ardından ders başı yaptı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki evler adeta beyaz örtüye gömüldü. Vatandaşların evlerine ulaşmakta güçlük çektiği ilçede kapanan 47 köy yolundan 44'ü, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Kar yağışının sürdüğü ilçedeki eğitime, ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı 27 Aralık Perşembe günü ara verildi. Okulların tatil edilmesiyle öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 18 gün tatil yaptı. 18 günün ardından öğrenciler bugün ders başı yaptı. Öğrenciler, kar tatilinde evde derslerine çalıştıklarını belirterek okulu özlediklerini söyledi. Öğrenciler, "27 Aralık'tan beri tatil yapıyoruz. Sınavlarımızdan geri kaldık. Yarıyıl tatiline bu yıl sanki erken girdik. Evdeyken geri kalan derslerimize ve sınavlarımıza çok çalıştık. Kar ve tipi nedeniyle çoğu günlerde evlerimizde mahsur kaldık. Yeniden okulun başlamasına çok sevindik" dedi.



DHA

kar tatili , karlıova , bingöl
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