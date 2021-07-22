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2 bin 741 acemi kasap hastanelik oldu

2 bin 741 acemi kasap hastanelik oldu

İstanbul genelinde Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde 2 bin 741 acemi kasap yaralanarak hastanelik oldu.

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 2 bin 741 kişiden 29'u ameliyat edildi.

Kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan 2 bin 741 "acemi kasap" başvurdu.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, 29 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Etiketler istanbul kasap
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