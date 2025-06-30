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2 ilde yangından etkilenenlere nakdi yardım yapılacak

2 ilde yangından etkilenenlere nakdi yardım yapılacak
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Bilecik ve İzmir'de yangınlardan etkilenen vatandaşlara nakdi yardım yapılacak. Konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzedelere hane başına 162 bin TL; konteyner talep eden vatandaşlara hane başına 72 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Manisa’nın Akhisar ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün 13 büyük yangına müdahale edildiğini belirterek, ''Bunlardan üç tanesi dünden bugüne gelen İzmir’deki Seferihisar yangınlarıydı. Diğeri de burasıydı. Şu anda bütün bunlardan sonra en son aktif 6 tane yangın var.'' dedi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarında; Sakarya’da 2 mahallemizde 230, Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallemizde 609, Manisa ili Akhisar ilçemizdeki 11 mahallemizde 2 bin 936, İzmir ili Seferihisar ilçemizin 6 mahallesinde (yüzde 80’i yazlık olarak kullanılan konutlardan) 42 bin 300 vatandaşımız, Hatay’da 5 mahallemizde 1500 vatandaşımız olmak üzere 41 yerleşim yerinden, 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alınmıştır. Barınma talebinde bulunan 134 vatandaşımız, kamu tesislerinde misafir edilmektedir. 79 vatandaşımız yangınlardan etkilenmiş ve taburcu edilmiş, Bilecik’te 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Orman yangınlarına yönelik çalışmalara 350 AFAD personeli destek vermektedir" denildi.

'YANGINDAN ETKİLENEN HANELERE NAKDİ YARDIM YAPILACAK'

Ayrıca, Türk Kızılay tarafından yangından etkilenen bölgelerde beslenme hizmeti sunulduğu vurgulanarak, şu ifadeler yer verildi:

"Devam eden çalışmalara; İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, belediye ve itfaiye teşkilatlarımız ve sivil toplum kuruluşları destek vermektedir. Yangından etkilenen bölgelerde; AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcımız Hamza Taşdelen ve 1 daire başkanımız İzmir ilinde, Başkan Yardımcımız Önder Bozkurt ve 1 daire başkanımız Bilecik ilinde, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz ve 1 daire başkanımız Hatay ilinde, 1 daire başkanımız ise Manisa ilinde çalışmaları koordine etmektedir. İlk belirlemelere göre; Bilecik’te 37 küçükbaş, 7 büyükbaş İzmir’de 125 küçükbaş hayvan telef oldu. Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir. Bilecik ve İzmir illerimiz için 'Genel Hayata Etkililik' oluru alındı. Konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzede vatandaşlarımıza hane başına 162 bin TL; konteyner talep eden vatandaşlarımıza hane başına 72 bin TL nakdi yardım yapılacaktır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

DHA

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Etiketler izmir bilecik AFAD
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