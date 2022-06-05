2022 LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları paylaşıldı: İşte LGS 2022 sınav soruları

Milyonlarca öğrencinin girdiği ve merakla beklediği 2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı. İşte 2022 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı...

LGS 2022 sınav soruları ve cevap anahtarı için beklenen haber geldi. 5 Haziran 2022 Pazar (bugün) düzenlenen LGS iki oturum haline yapıldı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav sonucu için geri sayım başlarken gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişti. 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için ter döktüğü sınavın soru ve cevap anahtarı için MEB'den açıklama geldi. 2022 LGS lise Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldı.

LGS 2022 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN



MEB'DEN SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"05/06/2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları yayımlandı."

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2022 LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS SONRASI MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığından LGS ile ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınavın, sorunsuz bir şekilde tamamlandığı açıklandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı.

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy şunları söyledi:

"LGS çerçevesindeki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezî sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il millî eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."