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2022 pasaport harçları ne kadar oldu? İşte yeni yılda pasaport harç ücretleri

2022 pasaport harçları ne kadar oldu? İşte yeni yılda pasaport harç ücretleri

2022 yılı itibarıyla güncellenen yeniden değerlenme oranıyla birlikte pasaport harçlarının fiyatı artıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirtildi. 2022'de vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranının yüzde 9,11'den yüzde 36,20 olarak güncellenmesi birçok ödeneğin miktarını artırdı. Açıklanan yeniden değerleme oranı sonrası pasaport fiyatları ise yükseldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın bu oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2022 yılında pasaport harçları fiyatları şu şekilde olacak:

6 aya kadar olan pasaport harcı 227 TL'den 309 TL'ye,

1 yıllık pasaport harcı 450,8 TL'ye,

2 yıllık pasaport harcı 738 TL'ye,

3 yıllık pasaport harcı 1048,7 TL'ye,

4-10 yıllık pasaportun bedeli 1008 TL'den 1478 TL'ye yükselecek.

PASAPORT ÇIKARTMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

2 adet biyometrik fotoğraf

Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

Varsa eski pasaport

Umuma mahsus pasaportlarda geçerlilik süresi 6 aydan az kalmış ise yeni bir pasaport düzenlenebilmesi için ek olarak en az 6 aylık harç yatırılması gerekmektedir.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

Etiketler 2022 pasaport pasaport ücretleri
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