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2025 ALES başvuruları başladı

2025 ALES başvuruları başladı
Güncelleme:

ÖSYM tarafından 6 Temmuz'da uygulanacak ALES için 21 Mayıs'a kadar sürecek olan başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesi üzerinden 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvurularının başladığını duyurdu.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 21 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Adaylar, 6 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

 

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Etiketler 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2025 ales ales başvurusu ösym
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