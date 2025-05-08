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2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvuruları başladı

2025 GSB Yaz Gençlik Kampı başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin farklı illerinde ücretsiz olarak düzenlenen ''2025 GSB Yaz Gençlik Kampları'' başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ‘GSB Yaz Gençlik Kampları’ için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her sene olduğu gibi 2025 yılında da gençlere yönelik olarak ‘Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları’ düzenlenecek. Kamplara katılmak isteyen 12-25 yaş arasındaki gençler, ilk 5 dönem için 9 Haziran’a kadar başvuruda bulunabilecek. Kalan dönemler için son başvuru tarihi 13 Temmuz olarak belirlenirken, başvurular “e-genc.gsb.gov.tr” adresinden yapılabilecek. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, illerindeki en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bakan Bak yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, beklediğiniz an geldi! 2025 GSB Yaz Gençlik Kampları için başvurular başladı! Bu yaz da yeni dostluklar, unutulmaz hatıralar ve eğlenceli aktiviteler sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin farklı illerinde ücretsiz olarak düzenlenen ''2025 GSB Yaz Gençlik Kampları'' başvurularının başladığını duyurdu.

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANACAK

Kamplara başvuru yapanlar arasında bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınacak. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanacak. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek. Gençlik kampları hakkında detaylı bilgiler; “genclikhizmetleri.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek. 

DHA

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Etiketler gsb yaz gençlik kampı Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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