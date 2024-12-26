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2025 yılı zamları erken başladı... Bir içki grubuna zam

2025 yılı zamları erken başladı... Bir içki grubuna zam
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Yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV'lerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan zam kararı sonrasında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içeceklerde maktu ÖTV tutarları artırılmıştı. Bazı mallara uygulanan Asgari Maktu Vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranı ve Asgari Maktu Vergi tutarının yeniden belirlenmesi hakkındaki karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olan içkiler için 1.269,7257 olarak uygulanan oran 1.428,4400'e çıkarıldı. Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) için de 1.269,7257 olan oran 1.428,4400'e yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına dün gelen 158,71 TL zammın ardından ilk alkol zammı da geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın X‘teki paylaşımına göre grupta zamlı cin ve votka fiyat listesi şöyle:

Yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV'lerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan zam kararı sonrasında Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Etiketler Erol Dündar içki içki zammı ötv zammı zam geldi
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