  1. Anasayfa
  2. Güncel
2026-EKPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı, 10 günlük kritik süre başladı

Güncelleme:

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) bugün tamamlandı. Sınavın hemen ardından ÖSYM, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını hem kamuoyuyla hem de adaylarla paylaştı.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli vatandaşların katıldığı 2026-EKPSS süreci, sınavın tamamlanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün itibariyle soruları paylaştı.

Adaylar Soruların Tamamını Görebilecek

Sınava katılan adaylar, kendi performanslarını analiz edebilmek amacıyla sınavda yer alan tüm sorulara ve cevap anahtarlarına erişebilecek. Bunun için adayların ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapmaları yeterli olacak.

Yüzde 10’luk Bölüm Genel Erişime Açık

Telif hakları düzenlemesi gereği, sınavda sorulan soruların sadece %10’luk kısmı tüm vatandaşların ve eğitimcilerin incelemesi için ÖSYM’nin internet sitesinde pdf formatında paylaşıldı.

0 Günlük Süreye Dikkat!

ÖSYM, soru kitapçıklarının görüntülenmesi konusunda adayları zamanlama konusunda uyardı. Sistem üzerinden soruların tamamını inceleme imkanı 29 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

Adayların sınav sonuçları açıklanmadan önce muhtemel puanlarını hesaplayabilmeleri için bu 10 günlük süreyi verimli kullanmaları gerekiyor.

Adım Adım Görüntüleme Rehberi:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) girin.
T.C. Kimlik No ve şifrenizle oturum açın.
İlgili sınavı (2026-EKPSS) seçerek "Soruları Görüntüle" butonuna tıklayın.

