26 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı

Kritik 2023 seçimleri için geri sayım başlarken Areda Survey firması tarafından 26 ilde yapılan son "Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" seçim anketi sonuçları açıklandı.

Son olarak Areda Survey, 2023 seçimi için yaptığı son ankette katılımcılara ‘Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz’ sorusunu yöneltti. Açıklanan anket sonucu tartışmalara neden oldu.



2023 seçimleri için geri sayım sürerken, sahadan anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 10 araştırma şirketinin yaptığı son anketlerin ortalaması açıklanmış ve ittifakların son durumu belli olmuştu.



ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem’in son yapmış olduğu anketlere göre Millet İttifakı'nın oyu yüzde 40.7 olurken, Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 39.7'de kaldı.



Yapılan bu anketlerin ardından Areda Survey, yeni bir anket sonucu paylaştı. Araştırma, 26-31 Ekim tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin kişiyle gerçekleştirildi.

İşte Areda Survey'in seçim anketinin sonuçları:



AK Parti: Yüzde 38,3

CHP: Yüzde 23,8

İYİ Parti: Yüzde 11,2

HDP: Yüzde 10,9

MHP: Yüzde 9,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

DEVA Partisi: Yüzde 1,1

Memleket Partisi: Yüzde 0,7

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

Vatan Partisi: Yüzde 0,4

Demokrat Parti: Yüzde 0,4

BBP: Yüzde 0,4

Gelecek Partisi: Yüzde 0,2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,2