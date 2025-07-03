26 ildeki ankette CHP'den AK Parti'ye rekor fark!

ORC Araştırma, 26 ilde yaptığı ''Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri'' anketinin sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma, 'Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri' adlı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. 27-30 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 3410 katılımcı ile gerçekleşen ankette katılımcılara oy verme eğilimleri soruldu.

Ankette, CHP yüzde 47,9 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 41,2 oy aldı. CHP ve AK Parti arasındaki fark 6,7 puan oldu.

İşte anketin sonuçları:

CHP: Yüzde 47,9

AK Parti: Yüzde 41,2

MHP: Yüzde 22,5

DEM Parti: Yüzde 14,2

Zafer Partisi: Yüzde 13,9

İYİ Parti: Yüzde 13,4

YRP: Yüzde 13,1

YMP: Yüzde 12,6

BBP: Yüzde 12,2

A Parti: Yüzde 11,5

TİP: Yüzde 10,5

SP: Yüzde 10,2