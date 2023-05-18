2'nci tur öncesi, asgari ücret zammı belli oluyor

Cumhurbaşkanı seçiminde 2. tur beklenirken; kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayına işaret ettiği asgari ücret artışını daha erken açıklayabileceği konuşuluyor.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin aktardığına göre, Türkiye’nin ekonomik sorunlar yaşadığı bir dönemde hem sabit gelirliler, hem de çiftçiler büyük sıkıntı yaşadı. Büyük bölümünü sabit gelirlilerin oluşturduğu tüketicilerin karşılaştıkları hayat pahalılığının önemli kısmının gıda kaynaklı olması ise dikkatlerin çiftçilere yönelmesini sağladı. Buna karşılık çiftçiler ise maliyetleri yükselmesi sebebiyle yeterince kazanamadıkları gibi, elde ettikleri hasılatın çoğu zaman masrafların karşılanmasına bile yetmemesinden şikayetçi oldu.

Her iki kesimin de sıkıntıda olduğu bir dönemde yapılan seçimde ise beklenenin aksine hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı için kurulan sandıkta, iktidarın yer aldığı ittifak öne çıktı. Yani, muhalefetin propaganda döneminde simgeleştirdiği soğan ve et fiyatları, seçmen tercihini kendi lehine çevirmesine yetmedi.

Öte yandan iktidar kanadı da yeni katılanların yarısından fazlasının oyunu almak zorunda olduğu için, ikinci turun çantada keklik olmadığını gördü. Bu yüzden her iki kesimin de yeni seçime 10 gün kala propaganda döneminde seçmenin karşısına yeni ekonomik vaatlerle çıkması bekleniyor.

“İkinci tur öncesi asgari ücret beklentisi arttı”

Kulislerde bu süreçte ücretli kesime ve çiftçilere hangi mesajların verileceğine yönelik iddialar ise artış göstermeye başladı. Ücretli çalışanların yarıya yakının asgari ücretli olması veya bordrolarının asgari ücretten gösterilmesi, yeni asgari ücretten de beklentileri artırdı.

Buna göre, yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15,21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar, asgari ücrette enflasyonun altında kalmayacak şekilde bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte belirsizlikten şikayetçi olan iş dünyası da oluşturacağı yeni yükler sebebiyle asgari ücretin 28 Mayıs’tan önce belirlenip belirlenmeyeceğine takılmış durumda bulunuyor.

Her ne kadar Erdoğan, seçim sürecinden önce asgari ücretin temmuz ayında yeniden ele alınacağını belirtse de kulislerde geçerlilik tarihi temmuz ayı olsa bile artış miktarının seçim öncesi ilan edilebileceği konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise seçimden önce katıldığı bir TV programında asgari ücretin 500 dolara karşılık gelen bir seviyede belirleneceğini söylemişti.

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