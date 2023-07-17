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  3. 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

3 BİN 423 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ"
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni açıkladı. Kararnameye göre, 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

 "YARGI TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN"
Kararname ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etiketler hakim savcı görev
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