3 bin 70 hakim ve savcının yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayınlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

26 YENİ BAŞSAVCI ATANDI

HSK'nin internet sitesinden yayımlanan kararnameye göre, adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.