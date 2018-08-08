''3 bin kişilik kripto FETÖ'cü ekibi daha var''

Terör örgütü FETÖ ’nün kumpas davalarından Ergenekon ’da “ Gizli tanık Efe” adıyla yalan beyan verdiği belirtilen, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt’un yargılanmasına başlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Bozkurt şunları söyledi:

"3 bin kişilik ekip var"

“Meslekten ayrılıp Ali Fuat Babatan’ın yanında avukat olarak çalışmaya başladım. Ofise askerler, MİT’çiler geliyor, akşamları toplantılar yapıyorlardı.

Deniz Kuvvetleri imamı olan gerçek ismi İsmail, kod adı ‘İshak’ olan, şu an ABD’deki yapılanmanın başındaki kişi, Ali Fuat’ın sağ koludur. Halen kripto olan yaklaşık 3 bin kişilik bir FETÖ’cü ekip var. Bu grubun deşifre edilmesi çok önemli. Bu adamların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Bunlar uyuyan hücrelerdir. Umarım yakın zamanda bunlar da deşifre edilir.”