  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

3 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

3 FETÖ şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 3 FETÖ şüphelisi, araçta yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, FETÖ şüphelilerinin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis, durdurup İ.A., E.E. ve R.C. ile sürücü Y.Y.’yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerden İ.A.’nın, FETÖ’den aranma kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., E.E. ve R.C., adliyeye sevk edildi. Sürücü Y.Y. hakkında da ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan işlem başlatıldı. 

Etiketler fetö pdy yunanistan sınır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı danışmanının kardeşini yumrukladığı iddia edilen AK Partili isim istia etti
Dolar'dan yeni rekor! Euro, altın ve gümüş de uçuşa geçti
İndirim beklerken... Benzin ve motorine zam geliyor!
Rütbeli askerler Vali'nin elini sıkmamıştı! O gecenin perde arkası ortaya çıktı
27 ildeki son seçim anketi: O oylar patladı!
Ünlü ekonomistten yatırımcılara dolar uyarısı!
Bir ünlü oyuncu daha Türkiye'yi terk ediyor: ''Karar vermek çok zor oldu''
Müge Anlı'daki iğrenç istismarda şok gelişme! 2 zanlı daha çıktı
Türkiye'nin ''en ucuz sıfır otomobilleri'' listesi boşaldı! Bu fiyatları gören gözlerine inanamadı
150 milyon euroluk şeker fabrikası bakın ne için kullanılıyor