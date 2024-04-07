  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3 ilçede seçimin yenilenmesi kararı iptal edildi

3 ilçede seçimin yenilenmesi kararı iptal edildi

3 ilçede seçimin yenilenmesi kararı iptal edildi
Güncelleme:

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerinin yenilenmesine ilişkin il seçim kurulu kararlarını iptal etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Siverek'te AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy aldı. Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İnceleme sonrası kurul, Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararı kaldırarak seçimlerin Siverek'te yenilenmeyeceğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de AK Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Mehmet Karayılan'ın oyların yüzde 39,45'ini alarak kazandığı seçime itiraz etti. İtiraz sonrası Şanlıurfa İl Seçim Kurulu, ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararın da kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan YSK, MHP'nin itirazı sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimin yenilenmemesini kararlaştırdı. İlçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı ise Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.

Halfeti seçim sonuçları:

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerinin yenilenmesine ilişkin İl Seçim Kurulu kararını iptal etti.

 Siverek seçim sonuçları:

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerinin yenilenmesine ilişkin İl Seçim Kurulu kararını iptal etti.

Ürgüp seçim sonuçları: 

Yüksek Seçim Kurulu, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerinin yenilenmesine ilişkin il seçim kurulu kararlarını iptal etti.

DHA

Etiketler Yüksek Seçim Kurulu YSK Siverek halfeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Yolcu otobüsü yol ortasında alev topuna döndü Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Borsada yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler belli oldu Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Sosyal medya linci öldürdü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü Nisanda kış geri döndü: Bir ilimiz beyaza büründü AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi AK Parti'nin kazandığı ilçede seçimler iptal edildi Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu ''Cumhurbaşkanına hakaret'' dosyaları dağ oldu