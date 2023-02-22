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  4. 10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu

10 katlı bina kontrollü yıkımda tuzla buz oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 10 katlı bir bina kontrollü yıkım esnasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 1’i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da, Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Sokak’taki 10 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çöktü.

Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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