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11 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina Bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina Bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz”

 

Etiketler MSB TSK asker operasyon terör terörist
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