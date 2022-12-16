12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldürüldü!

Siirt'te bundan 8 yıl önce intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kız çocuğunun, 12 yaşında evlendirildiği, 13 yaşında anne olduğu, 14 yaşında da kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Siirtte 8 yıl önce av tüfeği ile intihar ettiği öne sürülen K.E.'i (14), kayınpederi T.A.'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. İki gün önce gözaltına alınan T.A., dün işlemleri sonrası tutuklandı.

Olay, 12 Ocak 2014'te Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde meydana geldi. 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan K.E. ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta K.E.'in kayınpederi T.A., eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, K.E. ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder T.A.'ın kendisine ait silahla K.E.'i öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

EŞİNE CİNSEL İSTİSMAR CEZASI VERİLMİŞ

K.E.'in ölümünün arıdından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, K.E.'in olay gününde askerde olan eşi M.A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.

BABA VE KAYINPEDERİN CEZASI ERTELENMİŞ

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan K.E.'in babası M.E. ile kayınpederi T.A.'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.