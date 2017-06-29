13 günlük bebek açlıktan öldü

Suriye'den Türkiye'ye gelen Muhammad ve İman Kadah çifti, Yalova'ya yerleşti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Beste Sokak üzerinde tahta ve muşambalarla oluşturdukları derme çatma kulübeye sığınmacı birkaç aile ile birlikte yerleşen çift, burada yaşamaya başladı.

Bundan 13 gün önce çiftin Yalova Devlet Hastanesi’nde bir bebekleri dünyaya geldi. Minik çocuğa doğduğu gün olan Cuma adı verildi. Bebeğe mama alacak parası olmayan anne, çaresizce bebeğini emzirmeye çalışsa da, bir türlü anne sütünü kabul etmedi. Bunun üzerine güçsüz düşen bebek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir neredeyse susmaksızın ağlayan Cuma bebeğin uzun süre sessiz kalmasından şüphelenen anne İman Kadah, bebeğini kontrol ettiğinde öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çok az Türkçe bilen çiftle diyalog kurmakta zorlandı. Bebek bir ambulansa konularak ölüm sebebinin anlaşılması için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ İDDİASINA SORUŞTURMA

Hanaa ve Jehad Abdullah çiftinin güç koşullarda yaşadığı barakada Cuma bebeğin bu sabah öldüğü haberi geldi. Adli tabip raporunda Cuma bebeğin 'kalp yetmezliği' nedeniyle öldüğü belirtildi.

Bugün Yalova'da toprağa verilen 17 günlük Cuma bebeğin, taburcu edildikten sonra annesini emmediği ve açlıktan öldüğü iddiası ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Yalova Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.





