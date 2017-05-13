13 ilde fuhuş yapanlara operasyon: 36 gözaltı

Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda İstanbul Hatay ve Adana’da 23’ü kadın, 30 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, kendilerini saklamak için başlarına market poşeti geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği Ahlak Büro ekiplerince, Adana ve Samsun merkezli, İstanbul, İzmir , Ankara, Bursa, Konya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay ve Mersin'in içinde yer aldığı 13 ilde eş zamanlı 'Son Kapı 1' operasyonunu başlattı. Türkiye geneli polisin fiziki takip sonucunda, kurdukları eskort sitesinde fuhuş yapan kadınların tanıtımını yaparak daha çok kişi ulaşmalarına aracılı edip, karşılığın da ilan parası adı altına para aldığı belirlendi. Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin sahipliği Ö.A'nın yardımcılığını da kardeşi Ö.A'nın yaptığı belirlendi.

İhbar üzerine, Ahlak Büro amirliği polisleri, eskort çetesini 3 aylık fiziki takip sonucunda belirlediği 30 aşkın farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu evlere düzenlenen operasyonlarda ilk önce zırhlı araçlar girip çevre güvenliği aldı, ardından özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarıyla güvenlik aldı. Koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı. Fuhuşa aracılık, internet üzerinde eskort sitesi kurarak fuhuşu kolaylaştırmak, fuhuş amaçlı çete kurmaktan ve ilanı veren yayınlayan siteyi yönetenlerle birlikte eskort sitesine teknik sağlayan 23'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı.

'Market poşetleriyle sağlık raporuna geldiler'

Gözaltına alınan zanlılar, başlarına market poşetleri geçirerek sağlık raporuna gelirken, buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan kendilerini görüntülemek isteyen gazeteciler 'sizin anneni kardeşinizde inşallah bu yollara düşer' diyerek tepki gösterdi.