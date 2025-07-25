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14 yaşındaki milli sporcuya öldüresiye dayak!

14 yaşındaki milli sporcuya öldüresiye dayak!
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Eskişehir'de milli kickboksçu olan 14 yaşındaki M.K., bir grubun saldırısına uğradı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı. Şüphelilerin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye şampiyonu ve WAKO Dünya Kupası üçüncüsü olan 14 yaşındaki milli sporcu M.K., antrenmandan dönerken sözlü tacize maruz kaldı. “Sen dövüşçü müsün, bize de göstersene” sataşmalarıyla başlayan olay, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. M.K., yere düştükten sonra sopalarla darbedildi; kafasına ve sırtına aldığı darbeler sonucu beyin travması geçirdi, kürek kemiğinde kırık şüphesi tespit edildi.

Gazeteci Rojda Altıntaş’ın haberine göre, saldırganlar sonrasında sporcunun çevresini sarıp, öldüresiye dövdü. Milli sporcuyu dakikalarca döven 8 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanan saldırganlar daha sonra serbest bırakıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından saldırganlar yeniden gözaltına alındı.

Şüphelilerin “tehdit ve darp” suçlamalarıyla yeniden gözaltına alınıp Eskişehir Adliyesi’ne götürüldüklerini bildirdi.

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Etiketler eskişehir Milli sporcu darp
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