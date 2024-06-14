15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir gösterici üzerine SMA yazdığı otomobil ile yolu kesti. Olay sonrasında köprü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir araç sürücüsünün aracıyla yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmemesi üzerine İstanbul'un hem Avrupa hem de Asya kıtasındaki köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

Sosyal medya "darbe mi oldu" diye sordu ?

Bölücü terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 1996'daki kanlı darbe girişimi sırasında da ilk hareketlilik köprüde yaşanmıştı. Hain darbe girişimi sonrasında Boğaziçi Köprüsü olan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen köprüde trafiği kapatılmasının ardından sosyal medyada "darbe mi oluyor" paylaşımları peş peşe geldi.

SMA hastalığı eylemi çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılma nedeni ise bir araç sürücüsünün SMA hastalığına ve SMA'lı bebeklere dikkat çekme girişimi olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden gelen görüntülerde; üzerinde SMA yazılı bir aracın yolu kesmiş olduğu görüldü.

İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama

Konuya dair İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan açıklama

Yaşananlara dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden faaliyette

Emniyet güçlerinin SMA eylemcisini ikna etmesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden tekrar iki 2 yönlü olarak açılarak trafik normale döndü.