15 yaşındaki Tamer'in ölümünde ''enerji içeceği'' şüphesi

İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki Tamer A., yakınları tarafından evde ölü bulundu. 15 yaşındaki çocuğun uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi.

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer A.'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi. A.'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer A.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

16 yaşındaki A.'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.