Adana'da 3 gün önce evinden çıkan 16 yaşındaki Aybüke'den 3 gündür haber alınamıyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yaşayan Aybüke U., 17 Ekim’de saat 18.00’de evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kızlarını arayan aile, gören ya da yerini bilenlerin durumu en yakın polis merkezine bildirmesini istedi. (DHA)

DHA / İHA