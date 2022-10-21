17 yaşındaki genç, evde yarı çıplak halde ölü olarak bulundu

Antalya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi, arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine gitti. Evde hareketsiz olarak bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte öğretmenlerinin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi, evde hareketsiz olarak bulundu. Gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis gencin şüpheli ölümünde uyuşturucu madde kullanımı üzerinde duruyor. Öğretmen ve yaşı küçük diğer gençler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğu öğrenildi.

YARI ÇIPLAK VE ELBİSESİNİN ISLAK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanca öğretmeni H.G.’nin (30) evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.

ÖĞRETMENİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öğretmen H.G.’nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.’yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, gençlerden birisinin sabah erken saatlerde çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine, konteynerde polis inceleme yapsa da atılan malzemelere ulaşamadı.

İlk ifadelerinin ardından gençler ve öğretmen H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Y.K.’nin cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.