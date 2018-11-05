Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia !
Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia !
İki genç kızdan ahlaksız hareket ! Cemaat şoke oldu...
İki genç kızdan ahlaksız hareket ! Cemaat şoke oldu...
Sınıfta skandal görüntüler ! Çırılçıplak...
Sınıfta skandal görüntüler ! Çırılçıplak...
Erdoğan imzaladı ! Yeni kurulan üniversitelere atama...
Erdoğan imzaladı ! Yeni kurulan üniversitelere atama...
Mahkemeden flaş Figen Yüksekdağ kararı !
Mahkemeden flaş Figen Yüksekdağ kararı !
CHP'li Tezcan'dan ittifak açıklaması
CHP'li Tezcan'dan ittifak açıklaması
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmaları bitmiyor !
Bedelli askerlik çıktı ama tartışmaları bitmiyor !
İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
İran yaptırımı sonrası Dolar ve Euro ne kadar oldu ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 05 Kasım 2018 23:56

2 yaşındaki yeğenini 5. kattan aşağı attı

Kırıkkale'de teyzesi tarafından 5. kattan atıldığı iddia eidlen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

2 yaşındaki yeğenini 5. kattan aşağı attı
A+ A-

Olay, Selim Özer Mahallesi Şehit P. Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E. (18), 2 yaşındaki Zümra Işık'ı yatağından alarak oturdukları 5. kattaki evin balkonundan attı. Durumu fark eden komşuları hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından KırıkkaleÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalenin ardından Ankara'ya götürülerek Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 2 yaşındaki Zümra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olayla ilgili tahkikat başlatılırken, S.E. (18) gözaltına alındı.

Olay sonrasını anlatan komşusu, "Geldiğimde çocuk teyzenin kucağındaymış. Hemen aldık yere yatırdık çocuğu, sarsılmasın diye. Bazı yerlerinde kırıklar varmış. Ankara'ya göndermişler. Şimdi Ankara'dan gelecek haberi bekliyoruz. Özürlü bir teyzesi var, o attı diyorlar. Yine de kesin bir sonuç yok" diye konuştu.

İHA

yeğen , teyze , bebek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM