  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 yaşındaki genç doğum gününde hayatını kaybetti

21 yaşındaki genç doğum gününde hayatını kaybetti

Osmaniye’de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan G., kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan G., Osmaniye'de toprağa verildi.

Etiketler kalp 21 yaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı'ndan 12 saattir beklenen açıklama geldi
''Bahçeli’den şüpheleniyorum''
Erol Bulut'un kredisi bitti
İstanbul'da dolu yağdı, gündüz geceye döndü!
Bir anda uçan Dolar, Euro ve altında dalgalanma sürüyor
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Adana'da ilginç olay! 15 gündür gökten yumurta yağıyor
Kulisler bunu konuşuyor: Erdoğan hangi bakanların üstünü çizecek?
Merkez Bankası Başkanı neden değişti? AK Partili Canikli açıkladı
İstanbul ilçe ilçe kızardı! İşte ilçelere göre vaka yoğunluğu