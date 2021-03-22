21 yaşındaki genç doğum gününde hayatını kaybetti

Osmaniye’de bir süredir kalp rahatsızlığı olan 21 yaşındaki genç, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'de yaşayan ve bir süredir kalp hastalığı olan 21 yaşındaki Yaşarcan G., kalp rahatsızlığına bağlı kriz nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşarcan G., Osmaniye'de toprağa verildi.