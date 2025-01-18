3 katlı binada yangın can aldı

İstanbul Maltepe'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 71 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Yangın, 13.45 sıralarında, Cevizli Mahallesi, Zuhal Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahsur kalan Emine O. (71) kurtarılarak hastaneye götürüldü. O. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA