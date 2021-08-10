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  4. 30 ilde büyük operasyon! 100'e yakın gözaltı var

30 ilde büyük operasyon! 100'e yakın gözaltı var

30 ilde büyük operasyon! 100'e yakın gözaltı var

30 ilde "Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

30 ilde "Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.

"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

Etiketler tarihi eser kaçakçılığı gözaltı
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