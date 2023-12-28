4 yıllık eşini tabanca ile vurarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de bir bekçi, 4 yıllık eşini tabanca il vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık TOKİ'de meydana gelen olayda 4 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun O. ile eşi Ayşe O. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan tartışma sonucunda Orkun O., eşini tabanca ile vurup öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.